Quel camice tra le macerie | un anno senza Hussam Abu Safiya

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di spalle, un camice bianco tra le macerie. È un’immagine destinata a fare storia. Siamo a Beit Lahiya, Gaza Nord. È il 27 dicembre del 2024. L’uomo che si muove . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

quel camice tra le macerie un anno senza hussam abu safiya

© Cms.ilmanifesto.it - Quel camice tra le macerie: un anno senza Hussam Abu Safiya

Leggi anche: Il tribunale israeliano prolunga la detenzione del dottor Abu Safiya, medico palestinese simbolo di Gaza

Leggi anche: Un appello per Gaza: liberate il dottor Abu Safiya e tutti gli altri operatori sanitari ostaggi di Israele

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Le migliori camicie uomo per le tue serate di festa, a partire ovviamente da Capodanno - Dalle opzioni più eleganti al denim, dal tartan da montagna al total black o rosso: ecco le camicie giuste da indossare nelle tue sere di festeggiamenti vari ed eventuali ... gqitalia.it

Camicie oversize: 5 outfit da copiare (anche a 50 anni) - Questo è vero a tutte le età ma soprattutto per le over 50: certo, alcune di queste declinazioni sono ... ilgiornale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.