Di spalle, un camice bianco tra le macerie. È un’immagine destinata a fare storia. Siamo a Beit Lahiya, Gaza Nord. È il 27 dicembre del 2024. L’uomo che si muove . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Quel camice tra le macerie: un anno senza Hussam Abu Safiya

Leggi anche: Il tribunale israeliano prolunga la detenzione del dottor Abu Safiya, medico palestinese simbolo di Gaza

Leggi anche: Un appello per Gaza: liberate il dottor Abu Safiya e tutti gli altri operatori sanitari ostaggi di Israele

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Le migliori camicie uomo per le tue serate di festa, a partire ovviamente da Capodanno - Dalle opzioni più eleganti al denim, dal tartan da montagna al total black o rosso: ecco le camicie giuste da indossare nelle tue sere di festeggiamenti vari ed eventuali ... gqitalia.it

Camicie oversize: 5 outfit da copiare (anche a 50 anni) - Questo è vero a tutte le età ma soprattutto per le over 50: certo, alcune di queste declinazioni sono ... ilgiornale.it

Nessuno parla davvero di quello che prova un papà nei minuti prima di un parto cesareo. Quando lei viene portata in sala operatoria, lui resta fuori, solo, con addosso un camice che non gli sta bene, fermo in un corridoio troppo silenzioso, mentre il tempo se - facebook.com facebook