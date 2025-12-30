Javier Martinez e Helena Prestes scelgono una nuova meta per il periodo di fine dicembre. Con l’arrivo del Capodanno all’orizzonte, i due hanno deciso di trascorrerlo insieme, consolidando un momento speciale senza ancora fissare una data precisa. È un viaggio che promette di essere un'occasione di condivisione e di scoperta, segnando l’inizio di un nuovo anno con semplicità e intimità.

Javier Martinez ed Helena Prestes, quando il Capodanno diventa un luogo dell’anima. La nuova meta. Non c’è ancora una data scritta sull’agenda, ma nell’aria, fine dicembre, Javier ed Helena hanno già preso una decisione che non ha bisogno di conferme: il Capodanno lo passeranno insieme. Non sarà una fuga esotica, né una cena da cartolina. Sarà qualcosa di molto più raro. Dopo aver trascorso il Natale a Terni, i due ex gieffini hanno raggiunto una location immersa nella natura sono concessi una fuga d’amore in una location spettacolare. Questa mattina si sono svegliati in un meraviglioso bosco ed hanno immortalato i momenti più belli sui social, condividendo come sempre con i fan questa inedita e strepitosa esperienza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Javier Martinez ed Helena Prestes, la nuova meta ad un passo da Capodanno

Leggi anche: Javier Martinez ed Helena Prestes presto genitori? Lei confessa: “Stiamo provando ad avere un figlio”

Leggi anche: Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez: "Stiamo provando ad avere un bambino"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Javier Martinez e Helena Prestes, prime feste sempre insieme. E L’ex gieffina rilancia sul futuro della coppia: «Mi sento veramente protetta da lui, è come se stessi curando la bambina che è in me»; Helena Prestes e Javier Martinez tornano in televisione dopo il Grande Fratello: ecco quando; Helena Prestes protegge la relazione con Javier dai rumors: l’intervento; Helena Prestes e Javier Martinez: come trascorrono il Natale.

Helena Prestes e Javier Martinez, la fuga d'amore nel bosco fa sognare i fan: 'Bellissimi' - La coppia si è concessa una breve vacanza in una location da sogno, e sui social sono stati postati contenuti del romantico risveglio ... it.blastingnews.com