Hashish in carcere tra verdure e carne sequestro a Napoli
La Polizia Penitenziaria di Napoli ha scoperto quasi due chili di hashish nascosti tra i sacchetti di verdure, carne e pesce consegnati durante i colloqui nel reparto a trattamento avanzato di Secondigliano. I militari hanno trovato la droga all’interno di un congelatore, tra gli alimenti destinati ai detenuti che lavorano e hanno firmato un patto di fiducia con l’amministrazione. Un sequestro che solleva ancora una volta il problema dei traffici di droga dentro le carceri napoletane.
Tempo di lettura: 2 minuti Erano nascosti in un congelatore, tra i sacchetti contenenti verdure, carni e pesce consegnati durante i colloqui: quasi due chilogrammi di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria nel carcere napoletano di Secondigliano, precisamente nel reparto a trattamento avanzato, quello riservato ai detenuti a cui è stata concesso di espletare un’attività lavorativa e che hanno firmato un patto di fiducia con l’amministratore penitenziaria. A rendere noto il ritrovamento e il sequestro è l’Uspp. Con la droga (confezionata anche in pacchetti contrassegnati con il marchio di una nota griffe di moda) sono stati trovati e sequestrati anche dieci cellulari, con accessori annessi (cavetti e caricabatteria), pure questi abilmente nascosti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Secondigliano Carcere
Ultime notizie su Secondigliano Carcere
