Droga in carcere mezzo chilo di hashish nascosto nella carne sottovuoto

Durante il consueto orario dei colloqui la moglie di un detenuto ha tentato di far recapitare al marito circa mezzo chilo di hashish nascosto tra le confezioni di carne sottovuoto. Ben 9 erano le confezioni di carne con occultata la droga all’ interno del cosiddetto ‘pacco familiare’ è quanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

