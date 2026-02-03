Hakuna Mateta | Milan un calciomercato iniziato con un bel botto e finito con un brutto tonfo

Ieri sera si è chiuso il calciomercato invernale e il Milan ha vissuto una sessione di alti e bassi. La società ha portato a casa il rinnovo di Maignan, un colpo importante, ma ha anche combinato errori che rischiano di pesare nei prossimi mesi. La campagna acquisti si è aperta con entusiasmo, ma si è conclusa con qualche rimpianto.

Si è concluso ieri sera, alle ore 20:00, il calciomercato invernale e il Milan, come succede spesso da qualche anno a questa parte, tiene incollati davanti agli schermi di smartphone, tablet, pc e televisori i propri sostenitori. I quali, speranzosi, attendono con impazienza che venga piazzato un colpo 'last minute'. Uno di quelli che, se centrati a dovere, ti fa svoltare la stagione. Trasformandola, magari, da positiva in trionfale. La sessione di riparazione per i tifosi del Diavolo, stavolta, ha fatto registrare discrete soddisfazioni.

