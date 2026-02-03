GUIDA TV 3 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera in tv c’è grande attesa per il film “Bohemian Rhapsody” su Tv8, mentre su Rai1 va in onda “L’Invisibile”, la serie che porta a Porta a Porta. Su Canale 5 torna “Io Sono Farah”, e su La7 si può seguire “Dimartedì”. Non mancano le inchieste e i talk show, tra cui “Gli Occhi del Musicista” su Rai2 e “Dalla Parte degli Animali” su Rete 4. La serata si presenta ricca di programmi diversi, pronti a catturare l’attenzione del

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 L'Invisibile new Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:45 Boss in Incognito Gli Occhi del Musicista Reality Show Rai3 21:20 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali Talk Show Rubrica Canale 5 21:45 00:10 Io Sono Farah 1ªTv X-Style Serie Tv Rubrica Italia 1 21:15 01:05 Le Iene Presentano: Il Verdetto Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan Inchieste Rubrica La7 21:15 01:00 Dimartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 00:00 Bohemian Rhapsody Il Giustiziere della Notte Film Film Nove 21:30 23:40 Cash or Trash: La Notte dei Tesori 1ªTv Affari d'Occasione Gioco Aste Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare de "L'Invisibile: La Cattura di Matteo Messina Denaro".

