Una famiglia ha visto portare via il bambino per accuse di maltrattamenti. Dopo un procedimento giudiziario, il tribunale ha stabilito che le accuse erano false e che i genitori sono stati giudicati bravi. Nonostante ciò, il bambino non è stato ancora restituito alla famiglia.

«Dovremmo cancellare il bambino dalla nostra vita, dal nostro amore. Hanno riconosciuto che siamo bravi genitori, che il piccolo con noi stava bene ma ormai “è troppo tardi”, perché Paolo è stato affidato a un’altra famiglia». Piange, Michela Maschietto, 57 anni, ex funzionaria della provincia di Treviso. Il suo dolore non ha fine, non trova consolazione. Assieme al marito Mirco Simionato, 61 anni, ex direttore di Banca Intesa e attualmente consulente finanziario per Banca Mediolanum, nel giugno del 2021 si era vista sottrarre Paolo (nome di fantasia) per false accuse di maltrattamenti. Lo avevano accolto nel 2017 a Mogliano Veneto (Treviso), sostenendo con amore e attenzione una creatura di 4 anni affetta da un lieve ritardo intellettivo e da qualche problema di coordinazione motoria. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli tolgono il bambino. Poi le accuse cadono ma non glielo ridanno

Medy Cartier, noto trapper italiano, vede cadere le accuse in due processi in appena una settimana.

