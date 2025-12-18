Medy Cartier cadono le accuse in due processi Gli avvocati | Ha cambiato vita grazie alla musica

Medy Cartier, noto trapper italiano, vede cadere le accuse in due processi in appena una settimana. Gli avvocati sottolineano come la musica abbia rivoluzionato la sua vita, portandolo su un nuovo cammino. La notizia arriva da Bologna, segnando un importante passo per l’artista e il suo percorso personale.

Bologna, 18 dicembre 2025 – Nel giro di una settimana sono cadute le accuse in due processi che riguardano il trapper Medy Cartier, all'anagrafe El Marbouh El Mehdi. Una riguardava lo stalking, l'altro una rapina. In entrambi i casi rischiava pene elevate. Il 25enne si trova attualmente in carcere dopo che sono diventate definitive condanne per reati commesse diversi anni fa, quando era appena maggiorenne. Come è cambiata la vita di Medy Cartier. “Ma ora – dice l'avvocato Gian Luca Malavasi, che lo difende insieme al professor Nicola Mazzacuva – ha completamente cambiato vita, è una persona diversa, grazie alla musica e il nostro auspicio è che il giudice di Sorveglianza possa presto ammetterlo a una misura alternativa alla detenzione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

