Giustizia Assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di Venezia | Su esame non si torna indietro Tutelare professione

Assotutela si schiera al fianco degli aspiranti avvocati di Venezia, ribadendo che l’esame di abilitazione forense non si ferma e non si torna indietro. La sigla si impegna a difendere la professione e a far sentire la voce di chi si prepara a affrontare la prova, mentre cresce la preoccupazione tra i praticanti per il futuro.

“Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione forense 2026–2027 con crescente preoccupazione e legittima richiesta di certezze. La stabilità delle regole non è un dettaglio tecnico né una questione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Venezia giustizia

Assotutela si schiera al fianco degli aspiranti avvocati di Messina e ribadisce che l’esame di abilitazione forense non si fermerà.

Assotutela si schiera al fianco degli aspiranti avvocati di Palermo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Venezia giustizia

Argomenti discussi: Giustizia, Assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di Palermo: Su esame non si torna indietro, tutelare professione; Fasano-La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi.

Giustizia, Assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di Palermo: Su esame non si torna indietro, tutelare professioneNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Assotutela scende in campo con d ... palermotoday.it

Roma in piazza al fianco delle proteste in Iran: Libertà e giustizia, la repressione si fermiIn centinaia in piazza del Campidoglio, nel pomeriggio del 16 gennaio, hanno manifestato a sostegno delle proteste del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah. Roma in piazza per l'Iran Tutto ... romatoday.it

Giustizia, Assotutela al ministro Nordio: "Su esame avvocato non si torna indietro. Tutelare professione" "Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all'esame di abilitazione forense - facebook.com facebook

Giustizia, Assotutela al ministro Nordio: “Su esame avvocato non si torna indietro. Tutelare professione” cronachesalerno.it/giustizia-asso… cronachesalerno.it/giustizia-asso… x.com