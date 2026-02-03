Giornata contro il cancro | iniziative a Saronno

In questo giorno, Saronno apre le porte a diverse iniziative per sensibilizzare sul cancro. La città organizza incontri e controlli gratuiti, invitando i cittadini a fare attenzione alla prevenzione e a conoscere meglio i segnali da non sottovalutare. Le strade si riempiono di eventi che vogliono coinvolgere tutti, dalla piazza al centro sanitario, per una giornata all’insegna della consapevolezza.

Oggi a Saronno e nelle Case di Comunità si sono svolte diverse iniziative per la Giornata Mondiale contro il Cancro.

