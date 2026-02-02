Giornata Mondiale contro il Cancro | iniziative in ospedale a Saronno e nelle Case di Comunità

Oggi a Saronno e nelle Case di Comunità si sono svolte diverse iniziative per la Giornata Mondiale contro il Cancro. Le strutture hanno organizzato incontri e incontri di sensibilizzazione per informare le persone su prevenzione, diagnosi precoce e cure disponibili. La giornata mira a coinvolgere i cittadini e a rafforzare il sostegno a chi lotta contro questa malattia.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 33 anni, di nazionalità. Don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer ha deciso di lasciare il sacerdozio. È una notizia. Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Giornata Mondiale contro il Cancro: iniziative in ospedale a Saronno e nelle Case di Comunità Approfondimenti su Giornata Mondiale contro il Cancro Giornata mondiale per la lotta contro il cancro, le iniziative a Bergamo Oggi a Bergamo l’Asst Papa Giovanni XXIII ha organizzato diverse iniziative per la Giornata mondiale contro il cancro. Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative a Saronno e nel Saronnese Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giornata Mondiale contro il Cancro Argomenti discussi: 4 febbraio – Giornata mondiale contro il cancro; Giornata mondiale contro il cancro; Giornata mondiale contro il cancro- Robotica e cura personalizzata del paziente: il 2025 del Cancer Center di Negrar; [04.02] Giornata mondiale contro il cancro: il Policlinico di Milano in prima linea nei percorsi di prevenzione, cura e ricerca. Giornata Mondiale contro il Cancro: iniziative in ospedale a Saronno e nelle Case di ComunitàIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un'occasione importante per sensibilizzare la popolazione su alcuni punti fondamentali; ... ilnotiziario.net Il 4 febbraio Giornata mondiale contro il Cancro: le iniziative della Asl FoggiaQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it La Giornata Mondiale delle Malattie Tropicali Neglette celebrata dal Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo https://www.sabiniatv.it/la-giornata-mondiale-delle-malattie-tropicali-neglette-celebrata-dal-lions-club-amatrice-micigliano-terminillo - facebook.com facebook XXX Giornata mondiale della vita consacrata: la Messa del Papa il 2 febbraio nella basilica di San Pietro. A livello diocesano, l’appuntamento è per il 1° febbraio: processione dai Santi Quattro Coronati a San Giovanni in Laterano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.