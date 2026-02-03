Genova antica | tour tra bordelli e case chiuse del passato

L’Associazione Genova Cultura organizza una visita guidata domenica 8 febbraio alle 15, per esplorare i luoghi nascosti della Genova antica. Si tratta di un tour tra bordelli e case chiuse del passato, che permette di scoprire aspetti poco noti della città. La visita si svolge nel centro storico, portando i partecipanti indietro nel tempo, tra storie e leggende di un’epoca in cui questi locali erano parte della vita quotidiana.

