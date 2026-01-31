Policoro antica civiltà marina tra ritrovamenti e radici del passato

Questa mattina a Policoro, in Basilicata, sono stati scoperti nuovi reperti che risalgono a un’antica civiltà marina. Gli archeologi hanno trovato resti che dimostrano come questa zona fosse un punto di riferimento importante nel Mediterraneo di migliaia di anni fa. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia e sulle radici di questa terra, già famosa per i suoi ritrovamenti.

A Policoro, nel cuore della Basilicata, emerge un affresco millenario che riscrive la storia del Mediterraneo antico. Scavi archeologici condotti negli ultimi anni hanno rivelato l'esistenza di una complessa civiltà marittima che fiorì qui almeno tremila anni fa, ben prima che i Greci fondassero colonie lungo le coste italiane. I reperti – tra ceramiche, utensili in pietra, resti di abitazioni e tracce di attività commerciale – testimoniano una società organizzata, con reti di scambio che si estendevano fino al Levante mediterraneo. La posizione geografica, a pochi chilometri dal mare, ha permesso ai suoi abitanti di sfruttare le rotte marittime per il commercio di metalli, ceramica e materiali rari.

