Portale unico Isee 2026 arriva una nuova funzionalità | di cosa si tratta e a cosa serve

Il Portale unico Isee 2026 ha implementato una nuova funzionalità transitoria, comunicata dall’Inps con il messaggio n. 213 del 22 gennaio 2026. Questa novità mira a semplificare e migliorare il processo di richiesta e gestione dell’indicatore della situazione economica equivalente, offrendo agli utenti strumenti più efficienti e aggiornati per accedere ai servizi correlati.

Il Portale unico Isee 2026 ha introdotto una nuova funzionalità transitoria, resa nota dall'Inps con il messaggio numero 213 del 22 gennaio 2026. L'implementazione risponde a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, che prevede nuovi parametri per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente. Lo strumento permette ai cittadini di verificare i valori relativi a prestazioni familiari e per l'inclusione prima dell'approvazione formale del nuovo modello di attestazione. La procedura informatica assicura che i beneficiari di bonus, sussidi e indennità possano monitorare la propria posizione reddituale e patrimoniale in modo immediato e trasparente durante questa fase di cambiamento normativo.

