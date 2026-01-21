SPF ma make it science | perché Rationale sta diventando il brand più interessante del momento e approderà da Harrods

Rationale, brand australiano specializzato in SPF, si distingue per un approccio scientifico e innovativo alla cura della pelle. Credendo nella pelle come sistema complesso e intelligente, propone prodotti che uniscono efficacia e ricerca. Ora, con un focus internazionale e in arrivo da Harrods, Rationale si afferma come un punto di riferimento nel settore, offrendo un nuovo modo di concepire la protezione solare e la cura quotidiana.

C’è SPF e poi c’è SPF con una tesi dietro. Rationale appartiene alla seconda categoria. Il brand australiano, da sempre ossessionato da una sola cosa — la pelle come sistema intelligente, non come superficie da correggere — sta finalmente parlando a un pubblico globale. E lo fa nel modo più coerente possibile: con un debutto ultra mirato da Harrods, tempio del beauty consapevole e zero hype vuoto. Rationale arriva da Harrods: ecco la non skincare aggressiva, ma skin intelligence. Il punto di Rationale non è “fare di più”. È fare meglio, più lentamente. Il fondatore Richard Parker lavora da quarant’anni su un’idea che oggi suona incredibilmente attuale: la pelle va protetta, supportata, allenata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

