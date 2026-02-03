Furti con la tecnica della cartina stradale alla Baraccola | arrestata la banda del bancomat

Gli agenti hanno arrestato una banda che usava la tecnica della “cartina stradale” per rubare ai bancomat alla Baraccola. La gang studiava ogni mossa, distraeva le persone e poi agiva in pochi minuti, prima che si rendessero conto di nulla. La polizia ha fermato alcuni sospetti e recuperato gli strumenti usati nei furti.

ANCONA – Un copione studiato nei minimi dettagli, una tecnica di distrazione tanto semplice quanto efficace e la capacità di colpire in pochi minuti prima che la vittima potesse rendersi. La Polizia di Stato di Ancona ha messo fine alla scia di furti di una banda composta da tre 20enni di origini. Tre giovani romeni sono stati arrestati nel parcheggio di un centro commerciale in zona Baraccola ad Ancona.

