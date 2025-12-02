Arezzo, 2 dicembre 2025 – , centro per l’arte contemporanea la visita guidata con laboratorio per famiglie, giovani e adulti. Sabato 6 dicembre alle 17,30, Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea propone una visita guidata con laboratorio per famiglie, giovani a adulti dal titolo Trame sensibili, a cura di Mus.e, per scoprire la storia del museo e il lavoro individuale e collaborativo di due giovani artisti italiani - Adele Dipasquale (Torino, 1994) e Johannes Equizi (Firenze, 1996) protagonisti della mostra Tendere spazi (18 ottobre 2025 – 11 gennaio 2026). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trame sensibili, sabato 6 dicembre alle 17,30 a Casa Masaccio