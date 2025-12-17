Per Natale da Cambielli 100mila euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca

Cambielli ha annunciato una donazione di 100.000 euro a favore della Fondazione Humanitas per la Ricerca, in occasione del periodo natalizio. L'iniziativa mira a sostenere la ricerca scientifica, confermando l'impegno dell'azienda nella promozione di progetti solidali durante le festività.

(Adnkronos) – Cambielli dà un significato nuovo al Natale con un'iniziativa di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica. L'azienda ha scelto di devolvere 100.000 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca e di avviare, in parallelo, una campagna interna rivolta ai propri 3.200 collaboratori: chi vorrà potrà infatti effettuare una donazione personale e l’azienda raddoppierà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

