Contributi per eventi culturali e sportivi i dettagli del bando

Il Comune di Cesenatico ha aperto un bando aperto a contributi e sovvenzioni per eventi culturali, sportivi, sociali e di intrattenimento previsti nel 2026. Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio. L'iniziativa mira a sostenere manifestazioni di carattere turistico e culturale, offrendo opportunità di finanziamento e patrocinio per iniziative che arricchiscono il territorio e la comunità locale.

C'è tempo fino al 15 gennaio per partecipare all'avviso pubblicato dal Comune di Cesenatico, in merito alle domande per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e altri vantaggi economici, inerenti iniziative e manifestazioni a carattere turistico, culturale, sociale, sportivo e di intrattenimento, per l'anno 2026. Sul sito internet dell'ente sono disponibili tutte le informazioni e la domanda va presentata in carta semplice, utilizzando esclusivamente i moduli che si possono scaricare e devono essere compilati. Si darà la priorità ai grandi eventi a valorizzazione delle vocazioni culturali della città, le grandi manifestazioni sportive, iniziative per la diffusione della gastronomia e le politiche della Memoria.

