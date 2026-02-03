Flower Punk Rock festival cinque band protagoniste al Daste
Sabato 7 febbraio, al Daste di Bergamo, si terrà il “Flower Punk Rock Festival”. Cinque band si esibiranno una dopo l’altra: Derozer da Vicenza, Gli Impossibili da Milano, Senzabenza da Latina, Crummy Stuff sempre da Milano e i livornesi The Chromosomes. L’evento promette un’energia grande e un pomeriggio dedicato al punk rock.
Sabato 7 febbraio al Daste Bergamo si terrà “Flower Punk Rock Festival”. Sul palco si alterneranno: Derozer (Vicenza), Gli Impossibili (Milano), Senzabenza (Latina), Crummy Stuff (Milano) e The Chromosomes (Livorno). Ci sono storie che nascono lontano dai riflettori: nei sottoscala, tra chilometri macinati in furgone, cassette duplicate a mano e concerti su e giù per lo stivale. Storie che, senza rendersene conto, finiscono per definire un’epoca. Flower Punk Rock è una di queste. All’inizio degli anni Novanta, Nando e Sebi dei Senzabenza, dopo aver condiviso palchi e strade con decine di band della scena punk rock italiana, decidono di trasformare quell’energia collettiva in qualcosa di concreto.🔗 Leggi su Bergamonews.it
