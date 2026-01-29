mxpx la storica punk band americana dal vivo al punkadeka festival
La storica band punk americana MXPX torna in Italia per un’unica data europea al Punkadeka Festival 2026. La band con la formazione originale suona davanti a un pubblico entusiasta, promettendo un concerto che i fan ricorderanno a lungo. Dopo il successo delle passate edizioni, gli organizzatori sono pronti a riproporre un’altra serata di pura energia punk.
Un’unica data europea con la formazione originale della bandDopo il grande successo delle passate edizioni, il Punkadeka Festival 2026 torna più carico che mai per regalare ancora una volta un’esperienza punk rock unica e indimenticabile.Gli MXPX tornano in Italia per un appuntamento.🔗 Leggi su Milanotoday.it
