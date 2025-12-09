Manovra arriva la flat tax per i super ricchi che si trasferiscono in Italia | chi ci guadagna

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la legge di bilancio 2026, la tassa per i super ricchi che scelgono di spostare la loro residenza fiscale in Italia passa da 200mila a 300mila euro. Possono beneficiarne anche i parenti (per loro la quota passa da 25mila a 50mila). Ecco come funziona, quali sono i vantaggi e chi ci guadagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Stipendi comunali, 2.500 euro di arretrati e 190 euro al mese di aumenti: arriva in Manovra il fondo per gli Enti locali

Arriva in cdm il Documento di finanza pubblica: deficit sotto il 3% e pil rivisto al ribasso. In manovra taglio Irpef e rottamazione

L'ipotesi sul tavolo, in discussione per la prossima Manovra, è di ridurre la pressione fiscale sulla mensilità aggiuntiva che arriva insieme allo stipendio di dicembre con l'obiettivo di aumentare i consumi e il reddito netto del ceto medio

manovra arriva flat taxManovra 2026, dagli straordinari agli aumenti: le flat tax in arrivo per i dipendenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, dagli straordinari agli aumenti: le flat tax in arrivo per i dipendenti ... Da tg24.sky.it