Manovra arriva la flat tax per i super ricchi che si trasferiscono in Italia | chi ci guadagna
Con la legge di bilancio 2026, la tassa per i super ricchi che scelgono di spostare la loro residenza fiscale in Italia passa da 200mila a 300mila euro. Possono beneficiarne anche i parenti (per loro la quota passa da 25mila a 50mila). Ecco come funziona, quali sono i vantaggi e chi ci guadagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stipendi comunali, 2.500 euro di arretrati e 190 euro al mese di aumenti: arriva in Manovra il fondo per gli Enti locali
Arriva in cdm il Documento di finanza pubblica: deficit sotto il 3% e pil rivisto al ribasso. In manovra taglio Irpef e rottamazione
L'ipotesi sul tavolo, in discussione per la prossima Manovra, è di ridurre la pressione fiscale sulla mensilità aggiuntiva che arriva insieme allo stipendio di dicembre con l'obiettivo di aumentare i consumi e il reddito netto del ceto medio
Arriva il buono scuola di 1500 euro per le paritarie: Giorgetti apre al voucher in manovra Vai su X
Mediobanca, faro sulle casse; A Siena l’indagine arriva in cda; Mps, Lovaglio prepara la difesa; Manovra, in cerca di fondi: proposta dalle banche per evitare il rincaro Irap; Generali, il piano per sfondare in Francia; Filosa sta con Merz contro l’Ue; Bitcoin giù in - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, dagli straordinari agli aumenti: le flat tax in arrivo per i dipendenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, dagli straordinari agli aumenti: le flat tax in arrivo per i dipendenti ... Da tg24.sky.it
