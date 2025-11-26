Si finge maresciallo per truffare un' anziana | denunciato 35enne salernitano

Un uomo di 35 anni residente nella provincia di Salerno è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il tentativo di raggiro, sventato dalla stessa vittima, prevedeva la consegna di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

