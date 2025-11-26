Si finge maresciallo per truffare un' anziana | denunciato 35enne salernitano
Un uomo di 35 anni residente nella provincia di Salerno è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il tentativo di raggiro, sventato dalla stessa vittima, prevedeva la consegna di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SI FINGE #CARABINIERE E #TRUFFA UN #ANZIANO DEL PAESE. DENUNCIATO UN 44ENNE I Carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato un 44enne poiché ritenuto essere il presu - facebook.com Vai su Facebook
17enne si finge maresciallo a Bologna, arrestato per truffa dopo essere caduto dalle scale con i veri agenti - Un minorenne è stato arrestato a Bologna per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale ai danni di due anziani coniugi. Si legge su virgilio.it
Si finge maresciallo, per truffare un’anziana - Aveva telefonato a una portorecanatese di 72 anni, qualificandosi come un maresciallo dei carabinieri, e poi con l’inganno l’aveva convinta a effettuare un bonifico di quasi 20mila euro su un conto ... Segnala ilrestodelcarlino.it
La truffa del finto maresciallo. Persone anziane nel mirino - Diverse le segnalazioni La Gendarmeria avverte: "Le forze di polizia non chiedono denaro o gioielli". Segnala ilrestodelcarlino.it