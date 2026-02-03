Fire tv 4-series da 55 pollici prezzo minimo storico di 280 dollari

Amazon ha appena lanciato il Fire TV 4-Series da 55 pollici al prezzo più basso mai visto, 280 dollari. È un’offerta che punta a rendere l’intrattenimento più accessibile. Il nuovo modello si presenta più aggiornato e promette di offrire un’esperienza di visione più efficiente senza spendere troppo.

Una proposta di intrattenimento accessibile ed efficiente, il Fire TV 4-Series 55-inch rappresenta una versione aggiornata della linea di casa di Amazon. L'offerta odierna combina una grande diagonale, una piattaforma Fire TV integrata e una promozione conveniente, offrendo esperienza visiva di alto livello e controllo vocale per una gestione semplice dei contenuti e dei dispositivi smart presenti nell'ambiente domestico. caratteristiche principali del fire tv 4-series da 55 pollici. Il display da 55 pollici offre una risoluzione 4K con supporto a HDR10 e HLG, garantendo colori vividi e dettagli nitidi sui contenuti compatibili.

