LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici scontato di 990€ per il Black Friday

Pantareinews.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LG OLED evo AI G5, smart TV 55 pollici, è scontata di 990€ per il Black Friday Amazon. Le offerte per il “venerdì nero” vedono in offerta tanti prodotti con offerte a tempo e oggi tocca alle smart TV da 32 a 65 pollici. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Trovi altre offerte su Amazon Galaxy Tab S10 FE scontato di 180€ per il Black Friday. LG OLED evo AI G5 in offerta per il Black Friday. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

