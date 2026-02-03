Finanziamenti per oltre 520 mila euro destinati alle scuole di Rosarno

L’amministrazione comunale di Rosarno ha ottenuto oltre 520 mila euro in fondi per migliorare le scuole della città. I soldi serviranno a rendere gli edifici scolastici più efficienti dal punto di vista energetico. L’obiettivo è riqualificare gli spazi e valorizzare il patrimonio pubblico, continuando a investire sul settore dell’istruzione.

La soddisfazione del sindaco Cutrì:" Due importanti interventi che garantiranno edifici più sicuri, sostenibili e moderni, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale nella valorizzazione del patrimonio pubblico" "L'amministrazione comunale di Rosarno ha ottenuto due significativi finanziamenti destinati a interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici, a conferma della costante attenzione verso la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino". È quanto dichiara il sindaco Pasquale Cutrì. In particolare, sono stati stanziati 257.404 euro per la scuola Maria Zita e 266.

