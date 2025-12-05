Ircac finanziamenti per oltre 700 mila euro alle cooperative siciliane al tasso agevolato dello 0,96%
Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ircac riunito dal Presidente Vitalba Vaccaro, che si è svolta il 2 dicembre scorso, su proposta del Direttore Generale Giacomo Terranova, sono stati approvati una serie di provvedimenti riguardanti crediti a medio termine e crediti di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
