Festa di Carnevale all' Eduteca

Domenica 22 febbraio l’Eduteca apre le sue porte per una festa di Carnevale. L’evento si svolge dalle 15.30 alle 18.30 e prevede merenda, truccabimbi, babydance e una pentolaccia per i più piccoli. Il costo è di 15 euro e l’ingresso si prenota entro il 20 febbraio. Un modo per divertirsi tutti insieme, senza complicazioni.

