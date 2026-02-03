Festa di Carnevale all' Eduteca

Domenica 22 febbraio l’Eduteca apre le sue porte per una festa di Carnevale. L’evento si svolge dalle 15.30 alle 18.30 e prevede merenda, truccabimbi, babydance e una pentolaccia per i più piccoli. Il costo è di 15 euro e l’ingresso si prenota entro il 20 febbraio. Un modo per divertirsi tutti insieme, senza complicazioni.

🔗 Leggi su Genovatoday.it

