Durante una visita a sorpresa, il celebre scenografo e costumista Dante Ferretti ha consegnato il premio Oscar alla Scuola del Libro di Urbino. L’istituto d’arte riceve così un riconoscimento per il suo lavoro nell’ambito dell’educazione artistica. Ferretti ha fatto visita agli studenti, portando con sé un premio che celebra l’importanza delle arti visive e della creatività nelle scuole.

Il premio Oscar Ferretti alla Scuola del Libro, istituito per riconoscere l’importanza dell’educazione artistica, è stato assegnato all’istituto d’arte urbinate durante una visita a sorpresa dello scenografo e costumista Dante Ferretti. L’incontro, avvenuto nella mattinata di ieri presso il liceo artistico, ha visto la partecipazione della dirigente Lucia Nonni, docenti e il presidente della Scuola del Libro, Gianluca Carrabs, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’istituto nel panorama formativo nazionale. Ferretti, tre volte vincitore dell’Oscar, ha visitato le sezioni di Cinema e Fotografia, ha avuto un colloquio con i docenti, e ha ricevuto un omaggio personalizzato: un’edizione speciale della Scuola del Libro con un testo e tre incisioni inedite di Giuseppe Zigaina, dedicata alla morte di Pier Paolo Pasolini, suo amico e collaboratore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferretti vincitore del premio Oscar per la scuola del libro: “Un riconoscimento per l’educazione artistica

Approfondimenti su Ferretti Premio

Ieri, il famoso scenografo e costumista Dante Ferretti ha fatto una visita a sorpresa alla Scuola del Libro, il liceo artistico di Milano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ferretti Premio

Argomenti discussi: I seicento anni di storia del Carnevale di Fano.

La festa del cinema celebra Dante FerrettiPremio speciale allo scenografo tre volte Oscar, che sarà a Rimini per ’La settima arte’ con Procacci e Andrea Guerra Prima l’incontro con il pubblico riminese, nel suo amato Fulgor. Poi al Galli, ... ilrestodelcarlino.it

24.01.2026 Ieri serata splendida alla Filarmonica di Macerata. Evento organizzato in maniera impeccabile dal Kiwanis Club di Macerata. Ospite d’onore il miglior scenografo e costumista di sempre, Dante Ferretti. Nato a Macerata. Vincitore di vari riconosci - facebook.com facebook