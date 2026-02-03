Il premio Oscar Ferretti alla Scuola del Libro

Ieri, il famoso scenografo e costumista Dante Ferretti ha fatto una visita a sorpresa alla Scuola del Libro, il liceo artistico di Milano. Gli studenti sono rimasti sorpresi e felici di incontrare dal vivo uno dei grandi nomi del cinema internazionale. Ferretti ha parlato delle sue esperienze e del suo lavoro, lasciando tutti con una grande carica di entusiasmo.

Una visita a sorpresa ieri quella dello scenografo e costumista Dante Ferretti al liceo artistico Scuola del Libro. Il tre volte premio Oscar è stato in mattinata nelle aule dell’istituto urbinate, in particolare in quelle della sezione di Cinema e Fotografia, e ha avuto un colloquio con la dirigente Lucia Nonni e alcuni docenti delle materie affini alla sua lunga carriera, partita proprio frequentando l’istituto d’arte a Macerata. L’occasione, propiziata da Gianluca Carrabs, è servita anche per programmare la presentazione del prossimo libro di Ferretti, che sarà intitolato Gli sconosciuti e parlerà di Pasolini, Fellini e Scorsese, i tre registi con cui ha stretto i più fruttuosi sodalizi lavorativi; il volume, che sarà edito da Mondadori e scritto assieme a David Miliozzi, verrà infatti presentato in anteprima proprio a Urbino in collaborazione con la Scuola del Libro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

