Il premio Oscar Ferretti alla Scuola del Libro
Ieri, il famoso scenografo e costumista Dante Ferretti ha fatto una visita a sorpresa alla Scuola del Libro, il liceo artistico di Milano. Gli studenti sono rimasti sorpresi e felici di incontrare dal vivo uno dei grandi nomi del cinema internazionale. Ferretti ha parlato delle sue esperienze e del suo lavoro, lasciando tutti con una grande carica di entusiasmo.
Una visita a sorpresa ieri quella dello scenografo e costumista Dante Ferretti al liceo artistico Scuola del Libro. Il tre volte premio Oscar è stato in mattinata nelle aule dell’istituto urbinate, in particolare in quelle della sezione di Cinema e Fotografia, e ha avuto un colloquio con la dirigente Lucia Nonni e alcuni docenti delle materie affini alla sua lunga carriera, partita proprio frequentando l’istituto d’arte a Macerata. L’occasione, propiziata da Gianluca Carrabs, è servita anche per programmare la presentazione del prossimo libro di Ferretti, che sarà intitolato Gli sconosciuti e parlerà di Pasolini, Fellini e Scorsese, i tre registi con cui ha stretto i più fruttuosi sodalizi lavorativi; il volume, che sarà edito da Mondadori e scritto assieme a David Miliozzi, verrà infatti presentato in anteprima proprio a Urbino in collaborazione con la Scuola del Libro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Ferretti Scuola
Lucia Annibali alla Scuola del Libro per parlare di futuro
Il Liceo Artistico Scuola del Libro ha recentemente ospitato l’avvocato Lucia Annibali, protagonista di un evento dedicato al futuro e alla lotta contro la violenza di genere.
Fano, carnevale da Oscar: diecimila in visibilio. L’emozione di Dante Ferretti
Fano si anima con il suo Carnevale da Oscar.
NASCONDINO ESTREMO NELLA VILLA DEL BREAKFAST CLUB CON GLI INFLUENCER!
Ultime notizie su Ferretti Scuola
Argomenti discussi: Sul carro con il premio Oscar, Ferretti dà il via al Carnevale di Fano. In diecimila alla prima, due caricature per il coordinatore...; Il premio Oscar Ferretti alla Scuola del Libro; Dante Ferretti inaugura il Carnevale di Fano, sfilate in maschera e carri da premio Oscar; Il Carnevale di Fano 2026 prende il via con il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti.
Il premio Oscar Ferretti alla Scuola del LibroVisita a sorpresa dello scenografo alle sezioni di Cinema e Fotografia. Il suo prossimo volume lo presenterà in anteprima ai ragazzi ... ilrestodelcarlino.it
Ferretti celebra i 100 anni della Scuola del Libro: «Urbino una location da premio Oscar, sembra uscita da una mia scenografia»URBINO «Urbino è una città verticale, lucente come il mio labirinto nel film Il nome della rosa, di Jean-Jacques Annaud. Quando andai da Umberto Eco a ... corriereadriatico.it
Sul carro con il premio Oscar, Ferretti dà il via al Carnevale di Fano. In diecimila alla prima, due caricature per il coordinatore artistico. Le foto - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.