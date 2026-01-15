In strada a Pozzuoli con una balestra poliziotti scoprono che è ricercato da 4 anni

A Pozzuoli, un uomo di 53 anni è stato arrestato mentre maneggiava una balestra su una panchina. La polizia ha scoperto che era ricercato dal 2022 in Repubblica Ceca per lesioni aggravate. L’arresto si è verificato in strada, evidenziando l’efficacia delle attività di controllo e vigilanza sul territorio.

Pozzuoli, gira con una balestra in piazza: era ricercato in tutta Europa - Pozzuoli – Sembrava una scena uscita da un film, ma era la realtà di un tranquillo pomeriggio in piazza Italo Balbo. cronachedellacampania.it

Ricercato internazionale scovato a Pozzuoli: maneggiava una balestra - Per l'uomo, 53 anni, era stato emesso un mandato internazionale dalle autorità della Repubblica Ceca ... napolitoday.it

