In strada a Pozzuoli con una balestra poliziotti scoprono che è ricercato da 4 anni

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pozzuoli, un uomo di 53 anni è stato arrestato mentre maneggiava una balestra su una panchina. La polizia ha scoperto che era ricercato dal 2022 in Repubblica Ceca per lesioni aggravate. L’arresto si è verificato in strada, evidenziando l’efficacia delle attività di controllo e vigilanza sul territorio.

Un 53enne è stato arrestato a Pozzuoli (Napoli) mentre armeggiava con una balestra su una panchina; era ricercato dal 2022 in Repubblica Ceca per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ricercato internazionale scovato a Pozzuoli: maneggiava una balestra

Leggi anche: Martina Franca: i poliziotti lo soccorrono per intenti suicidi, scoprono e arrestano la compagna condannata Deve scontare otto anni di reclusione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

strada pozzuoli balestra poliziottiIn strada a Pozzuoli con una balestra, poliziotti scoprono che è ricercato da 4 anni - Un 53enne è stato arrestato a Pozzuoli (Napoli) mentre armeggiava con una balestra su una panchina; era ricercato dal 2022 in Repubblica Ceca per lesioni ... fanpage.it

Pozzuoli, gira con una balestra in piazza: era ricercato in tutta Europa - Pozzuoli – Sembrava una scena uscita da un film, ma era la realtà di un tranquillo pomeriggio in piazza Italo Balbo. cronachedellacampania.it

strada pozzuoli balestra poliziottiRicercato internazionale scovato a Pozzuoli: maneggiava una balestra - Per l'uomo, 53 anni, era stato emesso un mandato internazionale dalle autorità della Repubblica Ceca ... napolitoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.