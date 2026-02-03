Federico Fornaro indaga gli effetti dell' astensionismo nel nuovo saggio Una democrazia senza popolo
Alla vigilia dell’incontro di sabato 7 febbraio, Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, presenta il suo nuovo saggio
Partecipazione, astensionismo, trasformazioni in atto nel sistema politico italiano. Sono questi i temi che verranno toccati durante l’incontro di sabato 7 febbraio con Federico Fornaro, deputato tra le fila del Partito democratico e autore del libro “Una democrazia senza popolo. Astensionismo e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Savignano sul Rubicone, una 'democrazia senza popolo': Federico Fornaro presenta il suo saggio sull'astensionismo - facebook.com facebook
Domani quattro anni dalla rielezione di Mattarella. Grazie a coloro che ci credettero per primi, in particolare Sergio Battelli, Vittoria Baldino, Federico Fornaro, Antonio Mazzeo, Matteo Orfini, Giuditta Pini, Fausto Raciti, Bruno Tabacci, Walter Verini e a Maurizio x.com
