Federico Fornaro indaga gli effetti dell' astensionismo nel nuovo saggio Una democrazia senza popolo

Da cesenatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia dell’incontro di sabato 7 febbraio, Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, presenta il suo nuovo saggio

Partecipazione, astensionismo, trasformazioni in atto nel sistema politico italiano. Sono questi i temi che verranno toccati durante l’incontro di sabato 7 febbraio con Federico Fornaro, deputato tra le fila del Partito democratico e autore del libro “Una democrazia senza popolo. Astensionismo e.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

