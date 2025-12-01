Fast e Furious 9 – The Fast Saga | tutto quello che c’è da sapere sul film

Fast e Furious 9 – The Fast Saga: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 9 – The Fast Saga, film del 2021 diretto da Justin Lin. La pellicola è il nono capitolo della saga Fast and Furious, sequel di Fast & Furious 8. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1989, Jack Toretto partecipa a una gara, con i figli Dom e Jakob nella sua squadra ai box. Dom discute con il corridore rivale Kenny Linder sulle sue tattiche sporche. Quando la gara riprende, l’auto di Linder aggancia il paraurti di Jack e fa sbattere l’auto contro un muro ed esplode, uccidendolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fast e Furious 9 – The Fast Saga: tutto quello che c’è da sapere sul film

