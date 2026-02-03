Farmaceutica Cappellacci | Testo unico favorisce concorrenza e disponibilit? medicinali

Il Testo unico sulla farmaceutica punta a rendere più semplice l’accesso ai medicinali. Cappellacci spiega che le nuove regole favoriscono la concorrenza e assicurano la disponibilità dei farmaci, anche fuori brevetto. Il sistema si concentra sulla continuità territoriale, con l’obiettivo di migliorare i servizi per i pazienti.

“Sul versante fuori brevetto l'orientamento del sistema? molto chiaro”. Il Testo unico della farmaceutica prevede “regole che favoriscano la concorrenza, la disponibilit? del farmaco e la continuit?” territoriale. “Qui si innesta anche quanto? stato gi? fatto con la legge di bilancio per quest'anno 2026, che? molto importante come anticipazione di quello che questa riforma andr? a mettere a terra” con “le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici off patent e con equivalenti che prevedono sostanzialmente meccanismi che tengono insieme competizione e sicurezza. Questo va esattamente nella direzione del riordino e della stabilizzazione del sistema”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 febbraio – Il governo punta a rivedere il sistema di gestione del farmaco e pensa a limiti di spesa più severi.

