Far west nell’autostrada italiana inseguimento finisce in sparatoria È successo di tutto!

La notte sull’Autostrada del Sole si è trasformata in un vero e proprio cinema di azione. Un inseguimento tra auto ha portato a una sparatoria, con un uomo ferito e un altro che si è dato alla fuga tra le campagne aretine. La scena è stata incredibile, con vetture che sfrecciavano a tutta velocità e colpi che hanno risuonato nel silenzio della notte. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per uno dei coinvolti non c’è stato niente da fare. La polizia ora cerca di fare luce su quanto accaduto.

La notte sull'Autosole si è trasformata in uno scenario da film d'azione, culminato in una sparatoria che ha lasciato un uomo a terra e un altro in fuga tra le campagne aretine. Erano circa le 23:00 di lunedì 2 febbraio quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo Battifolle, impegnata in un normale servizio di controllo, ha intercettato un'autovettura sospetta nel tratto della A1 compreso tra Monte San Savino e Arezzo. A bordo del veicolo viaggiavano due individui sospettati di aver appena messo a segno un furto in un'abitazione della zona. Nonostante l'alt intimato dagli agenti, il conducente ha schiacciato il piede sull'acceleratore, dando il via a un pericolosissimo inseguimento ad alta velocità che ha tenuto col fiato sospeso gli altri automobilisti in transito.

