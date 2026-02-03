La visita di Daniel Driscoll a Fanano | video

Durante le celebrazioni per gli 81 anni dalla liberazione dell’Appennino, Fanano ha accolto a sorpresa Daniel Driscoll, il segretario dell’esercito di Trump. La visita si è svolta tra le strade del paese, con un video che ha catturato l’arrivo e le prime interazioni con la comunità locale. Nessuno si aspettava questa presenza, e l’evento ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi.

Visita a sorpresa del segretario dell'esercito di Trump in occasione delle celebrazioni per gli 81 anni della liberazione dell'Appennino. Con lui militari dell'esercito americano e una rappresentanza brasiliana, accolti dal sindaco Stefano Muzzarelli. Si sono poi messi in cammino per raggiungere i luoghi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale

