Fabrizio Corona scompare da Instagram | le pagine social irraggiungibili dopo la puntata di Falsissimo

Fabrizio Corona ha improvvisamente cancellato i suoi profili Instagram. Dopo la puntata di Falsissimo, i suoi account sono diventati irraggiungibili. Corona aveva appena pubblicato una nuova puntata del format, parlando di Mediaset e del caso Signorini, quando sono spariti dai social. L’imprenditore non è più raggiungibile e ancora non si sa se tornerà online.

I profili di Fabrizio Corona e Falsissimo non sono più rintracciabili su Instagram: solo poche ore fa, l'imprenditore aveva pubblicato una nuova puntata del format in cui parlava di Mediaset e del caso Signorini, nonostante lo stop ricevuto dalla rete per violazione di copyright e l'inibitoria del Tribunale di Milano.

