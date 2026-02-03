Fabrizio Corona rimossi profili social e canale Youtube caso senza precedenti ecco perchè

Fabrizio Corona ha cancellato i suoi profili social e il canale YouTube. Da questa mattina, i suoi account sono scomparsi, compreso Instagram, dove pubblicava video del suo format “Falsissimo”. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e attacchi a Mediaset e ai personaggi dello spettacolo, tra cui Signorini. È un passo senza precedenti per l’ex agente fotografico, che ora si ritrova senza presenza online.

Perché i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi: “Conseguenza della querela a Google e YouTube”

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social rimossi dopo una querela presentata contro Google e YouTube.

Argomenti discussi: Meta ha rimosso i profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona; Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: pagine Instagram irraggiugibili dopo un’azione dell’ufficio legale Mediaset; Fabrizio Corona, profili social chiusi. Meta: Violati gli standard; I profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

fabrizio corona rimossi profiliRimossi i profili social di Fabrizio Corona e FalsissimoIl provvedimento che ha portato all'eliminazione delle puntate di Falsissimo e all’oscurazione dei profili di Corona è un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Civile di Milano, in accoglimento ... adnkronos.com

fabrizio corona rimossi profiliFabrizio Corona e il caso Signorini, rimossi i profili social e i video del format Falsissimo. L'avvocato Chiesa: È a rischio la libertà di parolaÈ stata un'azione dell'ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, alla rimozione dei profili. Ufficio legale che ha fatto presente ai colossi del web, attraverso diffide, plurime vio ... msn.com

