Fabrizio Corona rimossi profili social e canale Youtube caso senza precedenti ecco perchè

Fabrizio Corona ha cancellato i suoi profili social e il canale YouTube. Da questa mattina, i suoi account sono scomparsi, compreso Instagram, dove pubblicava video del suo format “Falsissimo”. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e attacchi a Mediaset e ai personaggi dello spettacolo, tra cui Signorini. È un passo senza precedenti per l’ex agente fotografico, che ora si ritrova senza presenza online.

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social rimossi dopo una querela presentata contro Google e YouTube.

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e FalsissimoIl provvedimento che ha portato all'eliminazione delle puntate di Falsissimo e all’oscurazione dei profili di Corona è un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Civile di Milano, in accoglimento ... adnkronos.com

Fabrizio Corona e il caso Signorini, rimossi i profili social e i video del format Falsissimo. L'avvocato Chiesa: È a rischio la libertà di parolaÈ stata un'azione dell'ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, alla rimozione dei profili. Ufficio legale che ha fatto presente ai colossi del web, attraverso diffide, plurime vio ... msn.com

Pronti alle comiche Mario Adinolfi pubblica un’immagine con sé stesso, Fabrizio Corona e Roberto Vannacci. Titolo: “Difensori della cristianità e dei valori morali”. E scrive: “Se questo trio riuscirà a trovare un minimo comun denominatore, sarà nitroglicerina p facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com