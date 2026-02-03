Everybody viva el Duche | se la ricezione è distratta la satira da potente diventa pericolosa

La canzone “Everybody viva el Duche” sta facendo discutere in Italia. Non si tratta più solo di meme o video divertenti, ma di un brano che unisce musica pop, ritmi latino-americani e riferimenti storici. La sua musica trasforma un termine legato alla tragedia in un pezzo ballabile, e questa scelta sta suscitando reazioni diverse nel mondo politico e tra gli ascoltatori.

La discussione non riguarda più solo i meme nostalgici o i video virali di qualche anno fa. Oggi la politica italiana convive con Everybody viva el Duche, un brano che mescola ironia pop, latino americana e riferimenti storici, trasformando in ballabile un termine carico di tragedia. Pezzo diventato virale su TikTok, utilizzato in oltre 8000 video, non è l’innovazione della musica politica: canzoni satiriche e remix sono sempre esistiti. La novità è la viralità istantanea, la facilità con cui un simbolo storico entra nei di milioni di persone, accompagnato da balletti, meme e remix, a pochi click da noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

