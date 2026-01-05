Dallo studio al palcoscenico. Viva El Futbol, il talk sportivo che ha conquistato il web, debutta nei teatri con Viva El Tour, un progetto live, nato nell’ambito dell’accordo con Urban Vision Group prodotto con il supporto di Skyline Srl,, che intreccia calcio, cultura e linguaggi pop. Il Talk. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - "Viva El Tour": il talk sportivo diventa spettacolo teatrale

Leggi anche: Viva El Tour, il talk sportivo diventa spettacolo teatrale

Leggi anche: "Contro gli stereotipi", a Gragnano uno spettacolo teatrale conclude il progetto "Viva"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Degustazioni, talk e analisi sensoriali: all'Eur l'evento sul futuro dell'olio extravergine d'oliva; Dry January secondo Forketters | Senza alcol ma con gusto; Paolo Mendico, la rabbia del papà dopo la relazione del MiM: «Le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde. Ci sono le chat».

Viva El Tour, il talk sportivo diventa spettacolo teatrale - Viva El Futbol, il talk sportivo che ha conquistato il web, debutta nei teatri con Viva El Tour, un progetto live, nato nell’ambito dell’accordo con Urban Vision Group ... iltempo.it

Viva El Futbol, arriva il tour. Dal format sul web al debutto nei teatri, ecco tutte le tappe - Il celebre talk sportivo Viva El Futbol, amatissimo sul web, approda ora dal digitale al palco teatrale con Viva El Tour. ilmessaggero.it

Viva El Futbol diventa Viva El Tour: con Adani, Cassano, Ventola e Tedeschi il calcio conquista il palcoscenico. «Lo sport cambia prospettiva» - Un esperimento che promette di rivoluzionare il modo in cui si racconta il pallone Il calcio esce dallo ... leggo.it

Dentro La Setta Anoressica Americana (Niente Cibo)

Viva El Futbol. . Ospite della seconda tappa di Viva el Tour a Torino, Fabio Quagliarella ha spiegato il motivo per cui è sempre stato amato dai tifosi nonostante abbia cambiato tante maglie in carriera. ONLINE sul canale YouTube di Viva el Futbol #viv - facebook.com facebook