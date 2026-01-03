Escursione a San Rossore fino al mare

L'escursione a San Rossore fino al mare offre l'opportunità di esplorare un territorio ricco di storia e natura. Questo angolo di Toscana rappresenta un equilibrio tra paesaggi costieri, aree protette e tracce della presenza umana nel corso dei secoli. Un percorso che permette di conoscere da vicino un ambiente unico, dove biodiversità e tradizioni si incontrano in modo armonioso.

San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano-naturalistica.Partenza dall'ingresso del parco di San Rossore per arrivare fino al mare.

