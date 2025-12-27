Fa causa per l’eredità e le gatte da mantenere Ma secondo i giudici il testamento è valido

Le gatte, l’eredità e la guerra in tribunale. Sembra la trama degli Aristogatti ma è il cuore di una battaglia giudiziaria durata anni e finita davanti al Tribunale di Ancona. Gatte affidate per testamento, gatte da mantenere, gatte al centro di accuse, sospetti e richieste di risarcimento da oltre 238mila euro. E proprio partendo da loro, il Collegio ha messo un punto fermo: il testamento è valido, l’onere è stato rispettato, le accuse cadono una dopo l’altra. La sentenza civile depositata il 17 dicembre, respinge in blocco l’azione promossa da una donna contro l’ Enpa (ente nazionale protezione animali), beneficiaria dell’eredità della sorella defunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

