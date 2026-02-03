Enzo e Sal in tour | la commedia Sono cose che capitano approda a Salerno

Enzo e Sal tornano in scena con la loro nuova commedia,

Appuntamento con la nuova produzione teatrale di Enzo e Sal, intitolata “Sono Cose che Capitano”, che vede il duo comico impegnato in un tour sui palcoscenici campani e non solo. Lo spettacolo farà tappa a Salerno, presso il Teatro Ridotto, con una doppia replica prevista per il 14 e 15 marzo.Lo.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Enzo e Sal portano in scena “Sono Cose che Capitano”: le date

Enzo e Sal portano in scena “Sono Cose che Capitano”: uno spettacolo che combina risate e riflessioni.

"Amici e guardati": la commedia dell’inconscio approda alla Posta Vecchia

