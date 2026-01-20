Amici e guardati | la commedia dell’inconscio approda alla Posta Vecchia

L'utilizzo del "Cavallo di Trojan" e la serietà dei magistrati. per evitare barbarie Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Arriva al teatro della Posta Vecchia di Agrigento “Amici e guardati”, commedia brillante che intreccia psicologia, ironia e dinamiche di gruppo. L’appuntamento è sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 18 con uno spettacolo che gioca sul confine tra ciò che mostriamo e ciò che teniamo nascosto. Protagonista è Lollo, interpretato da Antonio Panzica, uomo affascinato dalle nuove scoperte in ambito psicologico, deciso a sperimentare una seduta di ipnosi collettiva coinvolgendo un gruppo di amici nel proprio appartamento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

