Anticipa al sabato la Emma Villas Codyeco Lupi (ore 17) dando appuntamento per oggi al PalaParenti. I santacrocesi affronteranno Porto Viro, squadra della provincia di Rovigo, già vista negli ultimi anni in A2 nell’impianto della cittadina conciaria. I rossoblù di casa, allenati da Petrella non vincono da tre turni ed in questo periodo hanno raccolto solo un punto. Nona posizione per la squadra del presidente Bisogno con 13 punti, mentre Porto Viro staziona al terz’ultimo posto (9) in una scomoda zona, a braccetto con Taranto. Per i toscani è l’occasione giusta per tornare al successo e per riprendere una certa aderenza con la parte di classifica (prime otto) indispensabile per partecipare – al giro di boa – alla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Emma Villas Codyeco Lupi. Sfida contro il Porto Viro

Leggi anche: Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena sale in cattedra contro Cantù

Leggi anche: Volley Serie A2. Emma Villas Codyeco, domenica sfida contro Cantù. Il ds Mechini: "Gioco di squadra per ottenere risultati»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Emma Villas Codyeco, contro Porto Viro per tornare in corsa; Rinascita Lagonegro - Emma Villas Codyeco Lupi Siena in Diretta Streaming | IT; Rinascita Lagonegro attende l'Emma Villas Codyeco Lupi Siena; Emma Villas Codyeco Lupi Siena, sabato in casa arriva Porto Viro.

Emma Villas Codyeco Lupi. Sfida contro il Porto Viro - I santacrocesi affronteranno Porto Viro, squadra della provincia di Rovigo, già vista negli ultimi a ... sport.quotidiano.net