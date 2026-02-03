La cronaca di questa settimana porta in evidenza le storie di Elisa e Giulia, due giovani vite di questa terra che si sono trovate a vivere momenti difficili. Le loro storie si intrecciano in modo crudele, portando alla luce le debolezze e le crudeltà che possono colpire anche i sogni più semplici e sinceri. La provincia del Sannio, solitamente tranquilla, si trova ora a fare i conti con fatti che nessuno si aspettava.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un filo sottile che unisce le due storie che hanno segnato il Sannio negli ultimi mesi, una terra che non è abituata a fatti del genere. Da Paupisi e Paduli non c’è tutta questa distanza, una trentina di km più o meno. Due piccole comunità, due realtà sulle quali si sono accesi i riflettori della cronaca nazionale e ne avrebbero fatto volentieri a meno. Due storie, Elisa da una parte e Giulia dall’altra, 49 anni la prima, 46 la seconda. Vittime di uomini che non sono stati capaci di saper gestire la propria rabbia, di sentimenti neanche a parlarne in tutta onesta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elisa e Giulia, amori e sogni spazzati via da debolezze e crudeltà

