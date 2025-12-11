NBA Emirates Cup OKC da record | spazzati via i Suns e semifinale contro gli Spurs!

Gli Oklahoma City Thunder continuano la loro marcia impressionante, conquistando la 24ª vittoria stagionale con un netto 138-89 contro i Phoenix Suns. La squadra di OKC si prepara ora alle semifinali di NBA Cup, eguagliando il record di avvio stagionale dei Golden State Warriors del 2015-2016. Un inizio di stagione da record per i campioni in carica.

Oklahoma City (Stati Uniti), 11 dicembre 2025 – Che si tratti di Emirates Cup o di stagione regolare (le gare di coppa fanno comunque parte del computo totale delle 82 di regular season), gli Oklahoma City Thunder non conoscono soste e sono un vero e proprio rullo compressore: questa notte è infatti arrivata la ventiquattresima vittoria stagionale su venticinque partite sinora giocate dai campioni NBA in carica, che hanno spazzato via con un perentorio 138-89 i Phoenix Suns, conquistando il pass per le semifinali di NBA Cuo ed eguagliando il record della miglior partenza stagionale della storia che apparteneva in solitaria ai Golden State Warriors 2015-2016 (i californiani vinsero però le prime 24 perdendo poi alla venticinquesima partita). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net