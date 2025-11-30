Eddie Brock a Sanremo 2026 la festa con gli amici

Il cantautore romano Eddie Brock fra i 30 Big del Festival di Sanremo 2026, la festa all'annuncio di Carlo Conti.

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è un cantautore romano - facebook.com Vai su Facebook

Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore di Roma nato nel 1997, è stato annunciato tra i nomi dei protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

