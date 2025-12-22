Nel lago è caccia grossa al pesce siluro | in un' ora presi 12 esemplari
Nel lago di Garda si è svolta una battuta di pesca al siluro, durante la quale sono stati catturati dodici esemplari in un'ora. Questa attività, condotta con tecniche di apnea e fiocina, evidenzia l'interesse per il controllo di questa specie invasiva presente nelle acque del lago. La presenza di questi pesci rappresenta una sfida per l'ecosistema locale e richiede strategie di gestione adeguate.
Caccia grossa nelle acque del lago di Garda: gli specialisti della pesca al siluro si sono trovati nella mattinata di sabato per una battuta in apnea, con fiocina, durante la quale sono stati catturati ben 12 esemplari del predatore tra i più temuti (e i più invasivi) del Benaco, tutti di oltre 1. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Lago di Pusiano infestato dal pesce siluro: già rimossi 1.300 esemplari
Leggi anche: Pesce siluro, rimossi oltre 1.200 esemplari: "Strategia efficace per salvare le specie autoctone"
Lago Franzoni. . Apre Caccia Alla Big Lago Franzoni Lancio Diretto X domani Domenica 21/12 Apertura ore 7:00/17:00 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.