Nel lago è caccia grossa al pesce siluro | in un' ora presi 12 esemplari

Nel lago di Garda si è svolta una battuta di pesca al siluro, durante la quale sono stati catturati dodici esemplari in un'ora. Questa attività, condotta con tecniche di apnea e fiocina, evidenzia l'interesse per il controllo di questa specie invasiva presente nelle acque del lago. La presenza di questi pesci rappresenta una sfida per l'ecosistema locale e richiede strategie di gestione adeguate.

