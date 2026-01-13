Milan ora non basta giocare bene | col Como serve una risposta vera

Il pareggio contro la Fiorentina ha evidenziato alcuni limiti del Milan, che ora si prepara alla sfida contro il Como. Non si tratta solo di migliorare il gioco, ma di ritrovare quella determinazione e incisività necessarie per ottenere i risultati desiderati. La partita di giovedì rappresenta un’occasione per dimostrare una risposta concreta e tornare a consolidare la propria posizione in classifica.

Il pareggio di Firenze ha lasciato strascichi che vanno oltre il risultato. Il Milan arriva alla sfida di giovedì contro il Como con la sensazione di aver smarrito qualcosa per strada: non il gioco, non l’equilibrio, ma la ferocia necessaria per chiudere le partite. A San Siro non sarà una semplice tappa di calendario, ma un test di maturità in un momento che sta iniziando a pesare. Un Milan che crea, ma non morde più. I numeri raccontano una storia scomoda. Due pareggi consecutivi, entrambi per 1-1, contro Genoa e Fiorentina, hanno rallentato la corsa rossonera. Ma il dato più allarmante non è la classifica: è la perdita di cinismo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

